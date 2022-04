Lubelskie. Majówka to kolejna okazja do skorzystania z bonu turystycznego. Zrób to, zanim będzie za późno

Prawo do bonu turystycznego związane jest ze świadczeniem 500 plus. Przysługuje rodzicom dzieci, na które mieli przyznane 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie (18 lipca 2019 r.). Przysługuje także w przypadku, jeśli opiekunowie nabyli prawo do 500 plus później, ale maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku. Bon ma wartość 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest to 1000 zł.

- Mieszkańcy województwa lubelskiego mają w sumie prawo do 224 tys. bonów turystycznych. Jak dotąd świadczenia aktywowało 164 tys. rodziców, a wydało je w całości – 75 tys. Rodzice z woj. lubelskiego zrealizowali płatności bonami na prawie 100 mln złotych - poinformowała Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim.

Czasu na zrealizowanie bonu jest jednak coraz mniej. Można skorzystać z niego tylko do 30 września br. Jeśli do tego dnia zapłacimy za usługę za pomocą bonu, będziemy mogli skorzystać z reszty wartości bonu także po tym terminie. Warto to zrobić, ponieważ bonu nie można wymienić na gotówkę. Co ważne, bonem można płacić wielokrotnie, aż do całkowitego wyczerpania kwoty świadczenia.