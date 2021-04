Lubelskie: Majówkowe wyjazdy na jeden dzień. Zobacz, co polecają ludzie kultury, nauki, sportu i polityki OPRAC.: dun

Przed nami kolejna majówka z obostrzeniami. Zgodnie z decyzjami rządu aż do 8 maja zamknięte mają pozostać hotele, pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne. Mimo to przedłużony weekend można spędzić ciekawie. Alternatywą dla dłuższego wjazdu może być organizowanie jednodniowych wypadów i wracanie na noc do domu. Zapytaliśmy kilka znanych osób o ich ulubione miejsca na ciekawe spędzenie wolnego czasu w odległości do około 100 kilometrów od Lublina. Zobaczcie co polecili.