Lubelskie: Mało chętnych do szczepień. „To czas zbioru owoców”

Żeby zachęcać do szczepień, na początku lipca w trasę ruszył szczepieniobus. Między 12 a 17 lipca krążył po powiecie lubartowskim. Z możliwości zaszczepienia się skorzystało wówczas 477 osób. W ostatnich dniach był w powiecie biłgorajskim. W Tereszpolu zaszczepiło się 85 osób, w Aleksandrowie - 35. Ale są miejscowości, gdzie zainteresowanie jest dużo mniejsze. Kiedy w połowie lipca szczepioniobus dotarł do powiatu janowskiego, w Chrzanowie zawitało do niego zaledwie pięć osób.

- Ludzie się boją, że po szczepieniu będą się źle czuli i nie będą mogli pracować. A teraz jest czas zbioru owoców miękkich, ceny w skupach są dość wysokie. Mieszkańcy nie mogą sobie pozwolić na niedyspozycję – mówi Janusz Wlizło, zastępca wójta Chrzanowa. - Poza tym szczepieniobus był u nas w ciągu tygodnia, może gdyby to był weekend, znalazłoby się więcej chętnych? – zastanawia się.