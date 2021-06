Lubelskie: Można już odwiedzać pacjentów w szpitalach. Porody rodzinne nadal zakazane

Polecenie wydane 16 czerwca przez wojewodę lubelskiego dopuszcza możliwość odwiedzania pacjentów, ale to lekarze mają decydować ile osób i kto może przebywać na terenie szpitalnych oddziałów. Wiele placówek dopiero przed kilkoma dniami zdecydowało się na wpuszczanie odwiedzających.

- Od dziś (23 czerwca) odwiedziny są możliwe. Każdy kto będzie chciał wejść do szpitala, będzie musiał wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na naszej stronie internetowej. Jednak i tak to lekarz decyduje, czy taka osoba będzie mogła wejść na oddział. Brane jest wtedy pod uwagę to ile osób jest na oddziale itp. Oczywiście, wszystko musi odbywać się reżimie sanitarnym, czyli niezbędne są maseczki, a wizyty nie mogą być długie - mówi Alina Pospischil, rzecznik prasowy SPSK nr 4 w Lublinie.

Wspomniane wnioski należy pobrać z internetu, wypełnić i złożyć drogą mailową do godz. 14 w dni robocze na adres oddziału szpitala, w którym przebywa pacjent.