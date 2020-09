Lubelskie na Dobre! Konopie, winorośl, zioła - nietypowe uprawy w regionie

Dotychczas uprawa winorośli była domeną jedynie pasjonatów.

Dzisiaj stanowi dla wielu główne źródło dochodu, zwłaszcza na większych plantacjach - od 3 do 5 hektarów. Z całą pewnością uprawa winorośli to zajęcie dla wielu pokoleń. Winnica to przedsięwzięcie dla cierpliwych inwestorów. Owoce można zbierać w trzecim roku od nasadzenia, a rentowność niedużej, trzyhektarowej winnicy osiąga się po około dziesięciu latach. Koszt założenia winnicy to ok. 100 tys. zł na jednym hektarze (zakładając, że mamy już odpowiedni teren). Sprzęt do produkcji wina to kolejne 100 tys. zł. Według ekspertów od winnic, z dwu-trzyhektarowej winnicy powinniśmy zebrać ok. 20 ton owoców.

Popyt na polskie wina z roku na rok rośnie.