Lubelskie: Na granicy zatrzymano dwóch nielegalnych migrantów z Syrii. Chcieli dostać się do Niemiec

W minioną sobotę (17 lipca br.), funkcjonariusze SG z placówki w Lubyczy Królewskiej, podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej, ujawnili ślady obuwia, które mogły wskazywać na nielegalne przekroczenie granicy przez dwie osoby.

- W toku podjętych czynności, jeszcze tego samego dnia, zatrzymano w pobliżu granicy państwowej, dwóch mężczyzn. Jak ustalono, podczas prowadzonej kontroli, obaj legitymowani to obywatele Syrii. Zatrzymani mężczyźni, dokonali wcześniej nielegalnego przekroczenia tzw. „zielonej granicy państwa” z terytorium Ukrainy do Polski. Dodatkowo nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP - informuje por. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po przebadaniu przez lekarza oraz pobraniu próbek na obecność SARS-CoV-2, obywatele Syrii zostali doprowadzeni do pomieszczeń służbowych SG. Zatrzymani migranci przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy z terytorium Ukrainy do Polski. Zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się do Niemiec.