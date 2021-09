Lubelskie: Na wjeździe do miejscowości, w których jest stan wyjątkowy pojawiły się specjalne tablice

NOWE IAA Mobility w Monachium. Co w zamian salonu we Frankfurcie? Kto pokaże nowe auta?

Salon we Frankfurcie w 2019 roku to ostatnia edycja tej imprezy. Już 6 września dniem prasowym rozpocznie się salon samochodowy IAA Mobility w Monachium. Impreza podczas której zobaczymy rynkowe nowości potrwa do 12 września.