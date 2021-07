Lubelskie: Najcięższy dostawczak w kraju! Czy to jedyny taki pojazd na naszych drogach?

Co ciekawe, nawet bez ładunku dostawczak przekraczał dopuszczalny limit. Jak to możliwe?

- To jest pytanie, które dotyczy wielu pojazdów. I nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi – tłumaczy Paweł Gruszka, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. - Masa 3.5 ton dla tego typu kategorii aut obowiązuje od wielu lat. Jednak samochody się zmieniają, są coraz bardziej nowoczesne. Mają przecież klimatyzację, większe kontenery, windy itd.

To powoduje, że ich waga rośnie. Powinny one być wówczas przekwalifikowane na samochody ciężarowe, ale wiąże się to z różnymi utrudnieniami (kierowcy muszą mieć np. szersze uprawnienia). To powoduje takie sytuacje jak ta w Kalinówce. Zatrzymany tam przez policję oraz inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Lublinie do kontroli pojazd przewożący przesyłki kurierskie, powinien ważyć nie więcej niż 3,5 tony, a ważył aż 77OO kg. Co ciekawe, nawet po wyładowaniu towaru jego masa wynosiła 4,2 tony, a więc była większa o 700 kg. od dopuszczalnej.