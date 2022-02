Lubelskie. „Nasi sąsiedzi padli ofiarą inwazji”. Trwa mobilizacja w regionie po ataku Rosji na Ukrainę. Zdjęcia i wideo

Ruch lotniczy nad Ukrainą po godzinie 11.

fot. flightradar24.com

•11:56

- Mieszkam we wsi Ivanky, to prawie w centrum Ukrainy. Około 60 km od mojej wsi już zniszczone zostały miejsca przechowywania zapasów wojskowych. W całej Ukrainie zniszczone są wszystkie lotniska. Rodzice chcieli, żeby pojechała dzisiaj do Polski, ale to po prostu jest niemożliwe, ponieważ przekraczanie województw jest niemożliwe autobusem. A ja nawet nie wiem, gdzie chciałabym być teraz, bo czasem połączenie telefoniczne ginie - teraz wszyscy do każdego dzwonią i jak zniknie jakaś więź z bliskimi, to pewnie bym tam umarła ze strachu, kiedy byłabym w Polsce. Wszyscy się denerwują, a sytuacja w sklepach jest jak pierwszego dnia, kiedy był COVID – relacjonuje 22-letnia Alina Partyska.

•11:56

Dorohusk: O godzinie 13:30 zaplanowano konferencję prasową z udziałem Lecha Sprawki - wojewody lubelskiego - dotyczącej aktualnej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej.

•11:30

Swój sprzeciw wyrazili przedstawiciele powiatu puławskiego, którzy stanowczo komentują rosyjski atak na Ukrainę.