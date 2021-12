Lubelskie nie dyskryminuje, więc dostanie dodatkową unijną kasę

- Dostaliśmy pismo z Komisji Europejskiej, że możemy kontynuować ostateczne negocjacje w sprawie programu React-EU dla województwa lubelskiego – poinformował na konferencji prasowej marszałek Jarosław Stawiarski. - Niedyskryminowanie jakiejkolwiek osoby pod jakimkolwiek względem jest dla nas wartością najwyższą. Udowodniliśmy to, a Komisja Europejska potwierdziła, że jesteśmy regionem, który nie ma nic wspólnego z dyskryminacją – podkreślił marszałek Stawiarski.

React-EU stanowi część Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. To dodatkowe pieniądze na zwalczanie skutków pandemii. Mają one trafić do przedsiębiorców i do służby zdrowia. Województwo lubelskie otrzyma z tego programu 26 mln euro. - Te pieniądze zostaną przeznaczone na ożywienie gospodarki i szeroko pojętą służbę zdrowia, która stoi na pierwszej linii frontu walki z tą straszną pandemią – wyjaśnił Jarosław Stawiarski.