Lubelskie: Nie płacą alimentów, a zadłużenie rośnie. Rekordzista ma do spłaty prawie pół miliona

Zobowiązania dłużników alimentacyjnych w Polsce wynoszą ponad 11 miliardów złotych. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku i w woj. mazowieckim. Na Lubelszczyźnie jest 15,7 tys. osób, które nie płacą alimentów na swoje dzieci. Pojedyncza zaległość wynosi średnio 45 tys. złotych. Łącznie mieszkańcy naszego województwa mają do spłaty 720 mln złotych. Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że rekordzistą z naszego regionu jest 46-letni mężczyzna, którego zadłużenie sięga 474 tys. złotych. Znajduje się on w połowie stawki rekordzistów na tle kraju. Na pierwszym niechlubnym miejscu jest 31-latek z woj. małopolskiego, jego dług wynosi prawie milion złotych.

O wsparcie do Funduszu Alimentacyjnego mogą wystąpić osoby, które nie otrzymują alimentów zasądzonych od rodzica. To pomoc finansowa, która maksymalnie wynosi 500 złotych miesięcznie. Co nie oznacza, że osoby unikające łożenia na wychowanie swoich dzieci, mogą czuć się z tego zwolnione. To swego rodzaju pożyczka, którą wcześniej czy później będą zobowiązani spłacić.

Ostatnio dokonano kilku ważnych zmian dla osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. Od października 2020 r. próg dochodowy uprawniający do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wzrósł z 800 do 900 zł. Wprowadzono również zasadę "złotówka za złotówkę". Jeśli więc na jedną osobę w rodzinie przypada 1000 złotych, to fundusz wypłaci maksymalnie 400 złotych miesięcznie.