Lubelskie. Niedaleko granicy z Białorusią są już czołgi Leopard. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

700 żołnierzy, 350 jednostek sprzętu bojowego, w tym także czołgi Leopard - wszystko to w 11 kolumnach dotarło do naszego województwa, nieopodal granicy z Białorusią. - To ćwiczenie dotyczące szybkiej, przeprowadzonej w krótkim czasie dyslokacji 10. Brygady Kawalerii Pancernej, żołnierzy na co dzień stacjonujących w woj. dolnośląskim do Białej Podlaskiej - powiedział minister.

Żołnierze ze Świętoszowa będą u nas prowadzić ćwiczenia taktyczne w nowo powstałej jednostce wojskowej w Białej Podlaskiej. Nikt nie podaje jednak informacji, jak długo w woj. lubelskim zostaną te dodatkowe oddziały.

- Najważniejsze jest to, że po latach do Białej Podlaskiej wróciło Wojsko Polskie. Dzięki takim szkoleniom, dzięki umiejętnościom naszych żołnierzy, Polska jest bezpieczna – podkreślał szef MON.

Już na pierwszy rzut oka widać, że bialska jednostka się rozwija. Armia odzyskała teren po lotnisku wojskowym, tworząc ponad 600-hektarowy kompleks wojskowy. Docelowo ma to być jeden z największych garnizonów we wschodniej Polsce, w którym służyć będzie ok. 2500 żołnierzy. Zbudowano tam już miasteczko kontenerowe, które może pomieścić do 900 żołnierzy.