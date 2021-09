Lubelskie: Niepowtarzalny smak potraw naszych mam i babć. Nowe artykuły z regionu na Liście Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych to prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa zestawienie produktów rolnych, potraw i napoi spirytusowych, których jakość lub wyjątkowe właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, czyli takich, które wykorzystywane są od co najmniej 25 lat. Co ważne, produkt który aspiruje do wpisania na tę listę powinien także należeć do dziedzictwa kulturowego regionu.

Na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się obecnie ponad dwa tysiące pozycji. – 236 z nich pochodzi z Lubelszczyzny, co daje nam drugą pozycję w kraju – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka województwa lubelskiego.