Lubelskie: Nowalijki drenują nasze portfele. To wina chłodnej wiosny

„Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy” - tymi słowami swój wiersz zaczyna Jan Brzechwa. Jednak rozmowy na lubelskich targowiskach wyglądają inaczej, niż te prowadzone przez cebulę, selera i innych bohaterów wiersza „Na straganie”.

We wtorek truskawki na targowiskach w Lublinie kosztowały od 18 do 20 zł za kilogram, ale zdarzały się też miejsca, gdzie cena wynosiła 12 zł. Na giełdzie w Elizówce za importowane owoce trzeba było zapłacić 14-18 zł. Do cen nie należy się przywiązywać, bo potrafią się zmienić z dnia na dzień.

- Jest sucho, zimno w nocy, to nie sprzyja wegetacji - wyjaśnia pani Urszula, która prowadzi stoisko na targu przy ul. Krańcowej. Sprzedaje warzywa i owoce uprawiane we własnym gospodarstwie pod Piaskami.

Kapryśna aura sprawia, że rzodkiewka na lubelskich targowiskach kosztuje po 2,5 zł za pęczek, pomidory – 8-9 zł za kilogram, jabłka – po 5-3 zł w zależności od odmiany, gruszki – 5 zł, ogórki – po 5-7 zł, cebula – 3-6 zł, cukinia – 7 zł, papryka – 10 zł. Ale to i tak mało. W supermarketach za kilogram papryki klienci płacą nawet 18 zł. Skąd ta cena? Z jednej strony, zawyżają ją pośrednicy, którzy chcą zarobić. Z drugiej, z powodu chłodnej wiosny rolnicy muszą więcej płacić za ogrzewanie szklarni. Dopóki temperatura na dworze nie wzrośnie, nie należy spodziewać się obniżek.