Lubelskie: Ogródki w restauracjach znowu otwarte. „Namiastka normalności”

Część restauracji i pubów zdecydowała się zaprosić gości już o północy z piątku na sobotę. Stęsknieni za nocnym życiem klienci ustawiali się przed nimi kilkanaście minut wcześniej.

- Nareszcie. Ile można spotykać się wyłącznie w domach i jeść z pudełek? - mówiła Sylwia, która ze znajomymi czekała na otwarcie jednego z lokali na deptaku.

Równo o północy wpuszczono gości, żeby mogli zająć miejsca przy stolikach. Po raz pierwszy po blisko siedmiu miesiącach (gastronomia była zamknięta od 24 października) można więc było – w pełni legalnie – zjeść i wypić przy stoliku, a nie tylko korzystać z opcji „na wynos”. O tej samej porze przestał obowiązywać nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

- To jest świetne znowu pobyć wśród ludzi. Daje to jakąś namiastkę normalności - podkreślał Adam, który specjalnie przyjechał w nocy do Lublina z Łęcznej.