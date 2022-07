Lubelskie. Padaczka lekooporna to nie wyrok. Receptą na normalne życie może być stymulator nerwu błędnego

Wszczepienie stymulatora nerwu błędnego ogranicza to, co jest największą bolączką epileptyków: liczbę drgawek. Dzięki instalacji urządzenia napady są rzadsze, a jeśli się zdarzą, trwają krócej. Stymulator umieszcza się w nerwie błędnym, czyli tym, który łączy najważniejsze narządy organizmu: mózg, serce, płuca i żołądek. Następnie urządzenie regularnie wysyła impulsy energii elektrycznej i w ten sposób zapobiega wyładowaniom bioelektrycznym w mózgu, których skutkiem są napady padaczki. Do wszczepienia stymulatora jednak nie jest potrzebne chirurgiczne otwieranie głowy.

– Elektroda jest nieduża, ma silikonowe haczyki, które oplatają nerw. Zakłada się ją na szyi, w przebiegu nerwu błędnego, nie otwieramy do tego czaszki. Elektroda jest połączona ze stymulatorem wszczepionym na klatce piersiowej, ale od wewnętrznej strony – wyjaśnia dr Michał Brzozowski. Jest kierownikiem Oddziału Neurochirurgii, na którym wykonano pierwszy w historii tego szpitala zabieg.