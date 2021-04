Lubelskie: Pandemia uwypukliła dotychczasowe problemy w rodzinach

Jak pandemia wpłynęła na rodzaje zgłoszeń do CIK? W trakcie pandemii mamy rzeczywiście dużą ilość zgłoszeń interwencyjnych. Wyraźnie widoczne było to rok temu - na początku epidemii. Ten okres obfitował w dużą ilość zgłoszeń i potrzebę rozmowy o tej trudnej sytuacji z profesjonalistami, np. z psychologiem, pedagogiem czy terapeutą. Na przykład zgłoszenia sąsiedzkie dotyczyły sytuacji typu: krzyk dzieci za ścianą czy odgłosy awantury. Cały czas mamy również zgłoszenia dotyczące podejrzenia o stosowaniu przemocy. Co ważne, podczas epidemii mamy możliwość wdrożenia procedury Niebieskiej Karty na zdalne zgłoszenia, np. telefonicznie, mailowo. Wcześniej np. funkcjonariusze policji mogli zrobić to wyłącznie na miejscu, w obecności osoby doświadczającej przemocy. Mieszkańcy Lublina o tym wiedzą i reagują w ten sposób, chociaż jednak większość Niebieskich Kart wdrażana jest w dalszym ciągu w sposób tradycyjny, np. podczas interwencji domowych. W naszym ośrodku pod numerem 733 588 900 można skorzystać ze wsparcia w formie całodobowego dyżuru psychologicznego, do czego zachęcam wszystkie osoby zainteresowane.

Niedawno nastąpiła jeszcze jedna zmiana w kontekście Niebieskich Kart, dzięki czemu ofiary przemocy nie muszą już opuszczać swojego miejsca zamieszkania.

30 listopada policja uzyskała uprawnienia do wydania środków zapobiegawczych w stosunku do sprawców przemocy. Jest to nakaz opuszczenia mieszkania oraz/lub zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania ofiary. Do tej pory, to sądy tylko mogły wydawać takie środki zapobiegawcze, ale to trwało. Teraz te dwa zakazy mogą być zastosowane przez funkcjonariuszy policji jeśli uznają, że dobro, zdrowie lub życie ofiary może być zagrożone. Wspomniane przepisy to bardzo duży krok na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Zazwyczaj to ofiara musiała uciekać z domu albo - jak nie miała wyjścia - dalej mieszkała pod jednym dachem ze sprawcą przemocy. Zmiana przepisów daje ofiarom poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli doznają przemocy, to nie muszą się już zastanawiać, gdzie się udać po ucieczce z mieszkania. Teraz to sprawca musi ponieść konsekwencje swoich czynów.