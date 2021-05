Lubelskie pielęgniarki solidaryzują się z manifestującymi w stolicy

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji przedstawiciele pielęgniarek z regionów zjechali się do Warszawy, aby wziąć udział w manifestacji, która ma przypomnieć o postulatach i problemach kadry pielęgniarskiej. Do stolicy pojechały również pielęgniarki z naszego regionu. Pozostałe wspierały ich myślami.

- Znajdują się one na rożnych etapach. Niektórzy mogą już wejść w strajk ostrzegawczy. Jeżeli nie będzie żadnych propozycji ze strony rządu, to niewykluczony jest również dwugodzinny protest w szpitalach. Pielęgniarek już od lat brakuje w szpitalach. Obawiamy się, że jeśli nie dojdzie do jakichś zmian na lepsze, to nie będzie zainteresowania młodych osób tym zawodem. Już obecnie połowa absolwentów pielęgniarstwa nie decyduje się na wejście do zawodu, tylko wybiera po studiach inną branżę - wyjaśniała Bernarda Machniak, szefowa związku zawodowego pielęgniarek w woj. lubelskim.