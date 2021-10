Lubelskie piłkarki ręczne nie będą oglądać się za siebie, tylko w środę pojadą do Piotrkowa Trybunalskiego po trzy punkty

Lubelskie szczypiornistki mają pracowity koniec października. W ciągu ośmiu dni rozegrają trzy mecze. W minioną niedzielę wygrały w Elblągu ze Startem 31:24, dzisiaj udadzą się do Piotrkowa Trybunalskiego, a już w niedzielę rozpoczną drugą rundę rozgrywek i w hali Globus zmierzą się z Koroną Kielce. Zespół nie ma więc czasu na standardowy mikrocykl między spotkaniami.

- Pracujemy w tempie przyspieszonym. Mecz jest dużym wysiłkiem i dla podstawowych zawodniczek trzeba szukać więcej odpoczynku między spotkaniami, a zawodniczki, które grają mniej potrzebują treningów uzupełniających. Jest to inny cykl przygotowań, ale my tak gramy od lat. Rywalizacja w europejskich pucharach wymusza na nas takie granie i trzeba być na to przygotowanym – twierdzi Monika Marzec.

Piotrcovia poprzedni sezon zakończyła na czwartym miejscu i w tym także aspiruje do walki o brązowy medal. Zespół prowadzi Krzysztof Przybylski, a do meczu z MKS piotrkowianki przystąpią po dwóch wyjazdowych zwycięstwach z rzędu, w Kielcach i w Koszalinie. W ostatnim starciu Piotrcovia prowadziła z Młynami Stoisław 11:4, by potem stracić pięć bramek z rzędu.