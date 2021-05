Lubelskie: Pół tysiąca łóżek covidowych zniknie do końca maja

- Duża liczba wolnych łóżek skłania nas do realizacji planu 'odmrożeń" który trwa od końcówki marca. Do dzisiaj odmroziliśmy 133 łóżka. Dotyczy to: Kraśnika, Włodawy, Parczewa, szpitala tymczasowego, szpitala papieskiego w Zamościu. Do 10 maja zostanie odmrożonych kolejne 80 łóżek, między 10 a 17 maja następne 242 łóżka i 108 miejsc do końca maja - wylicza Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Oznacza to, że 563 łóżka, w tym 42 respiratorowe wrócą do funkcjonowania sprzed pandemii. Do dyspozycji będzie potem łącznie 1835 łóżek covidowych. Obecnie w naszym regionie zajęta jest połowa miejsc covidowych. Najwięcej wolnych łóżek jest w Chełmie, Puławach, Białej Podlaskiej.

Co ze szpitalem tymczasowym w Lublinie? Obecnie są tam 94 łóżka, w tym 10 intensywnej terapii.