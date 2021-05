Lubelskie: Pracownice nie chcą płacić za cudzy błąd. Co na to pracodawca? Stokrotka odpowiada

Zmiana w składkach ZUS: 22.04.2021. Od 1 kwietnia nowa składka wypadkowa: wyższa dla branży meblarskiej, inne zmiany. Sprawdź!

Nowy okres składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia i trwający do 31 marca 2022 r. przyniesie wielu pracodawcom duże zmiany w wysokości opłat z tytułu składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczą one płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników. Z uwagi na to, że wysokość składki wypadkowej zależy od masy wynagrodzeń, wzrost lub spadek kosztów najbardziej odczują przedsiębiorstwa o wysokim poziomie zatrudnienia.