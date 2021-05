Lubelskie: Problemy z dostawami szczepionek: nieczynne punkty, przesuwane terminy

- Słyszymy o zachętach do szczepienia, loterii z nagrodami. Tylko po co to wszystko, skoro nie ma szczepionek? - mówi poirytowany lekarz z Lublina, z którym rozmawialiśmy w środę (chce zachować anonimowość).

We wtorek Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, ogłosił, że 1 lipca ma ruszyć loteria z nagrodami dla zaszczepionych. Finansowe zachęty zaproponowano też samorządom - po 100 tys. zł za co najmniej 75 proc. zaszczepionych mieszkańców.