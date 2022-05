Lubelskie. Przemycali Hindusów na zachód. Chcą się poddać karze Tomasz Nieśpiał

Zdjęcie ilustracyjne Wojciech Wojtkielewicz/archiwum Polska Press

Zamojska prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej organizującej przemyt ludzi z Ukrainy do krajów Europy Zachodniej. Podejrzani przyznali się do winy i chcą się poddać dobrowolnie karze.