Lubelskie. Przepis na spokojne święta: noszenie maseczek, przestrzeganie obostrzeń i większa dynamika szczepień

Nie jest to jednak jedyna zmniejszająca się liczba. Od trzech dni spadają także wskaźniki hospitalizowanych osób. Najwięcej zajętych łóżek odnotowano w poniedziałek: 1969. W niedzielę natomiast padł rekord zajętych respiratorów: 179.

Pokłosiem dużych liczb zarażonych jest utrzymująca się na wysokim poziomie liczba zgonów.

– Dziś mieliśmy hospitalizowane 1873 osoby. Oznacza to, że od poniedziałku liczba osób w szpitalach spadła o 96. Jest to jednak tylko w połowie dobra informacja – zastrzega wojewoda. – Jeżeli jutro będziemy mieli zgonów między 50 a 60, to oznacza, że w ciągu tego tygodnia wszystkich będzie około 300. Porównując więc tygodniowy spadek hospitalizacji z tygodniową liczbą zgonów, można stwierdzić, że tak naprawdę to nadal jest wzrost.