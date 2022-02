Lubelskie. Punkty recepcyjne są gotowe. Wsparcie należy dostarczyć także za wschodnią granicę

Wojciech Żukowski podkreśla, że stowarzyszenie, którego jest prezesem, współpracuje ze wszystkimi samorządami, które znajdują się po ukraińskiej stronie Roztocza (w obwodzie lwowskim).

- Dzięki dobrym kontaktom jesteśmy w stanie oszacować jakie są, lub będą, potrzeby oraz pomóc w organizacji pomocy humanitarnej po ukraińskiej stronie – zapewniał w czwartek (24 lutego) burmistrz Wojciech Żukowski. - Chodzi m.in. o dostarczenie żywności oraz inne, niezbędne wsparcie. O tym mówiłem dzisiaj na spotkaniu z wojewodą lubelskim. Warto, żebyśmy odpowiednio reagowali na to co się dzieje. To mogą być bardzo poważne wyzwania. Naszym miastem partnerskim jest np. Wasylków niedaleko Kijowa, na który dzisiaj spadły rosyjskie pociski.

Wojciech Żukowski podkreśla, że odpowiednia pomoc jest także przygotowywana w naszym województwie. Zorganizowano już m.in. tzw. punkty recepcyjne. Znajdują się one m.in. w Hrebennem, Dołhobyczowie, Zosinie i Dorohusku. To one przyjmą na siebie ewentualną falę uchodźców z Ukrainy.