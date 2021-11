Lubelskie. Radni zgodzili się na połączenie szpitali marszałkowskich

Połączenie ma nastąpić przez przeniesienie całego majątku szpitala im. Jana Bożego do szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Jak czytamy w koncepcji połączenia placówek nadrzędnym celem zmian jest poprawa dostępności i wzrost kompleksowości świadczeń zdrowotnych. Poza tym władze województwa chcą poprawić wynik finansowy.

– To decyzja trudna dla wszystkich, ale jedyna która może przywrócić równowagę finansową tych szpitali – tłumaczył podczas poniedziałkowej (29.11) debaty w sejmiku marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Jak się okazało miał w tej sprawie wparcie nie tylko klubu PiS, ale niemal całej opozycji.

– Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że sytuacja wymaga działań. Dlatego trzeba przygotować dobry plan i go konsekwentnie realizować – mówił radny Krzysztof Bojarski (Koalicja Obywatelska), który jest też dyrektorem szpitala w Łęcznej. Jednocześnie zaapelował do władz województwa, by w procesie łączenia szpitali kierowały się interesem pacjentów. – Aby te zmiany nie ograniczały im dostępu do leczenia. Ważna jest ekonomia, ale na pierwszym miejscu musi być pacjent – podkreślał radny Bojarski. I jak zaznaczył, życzy dyrektorom obydwu placówek „sukcesu”.