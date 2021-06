Lubelskie: Rolnicy chcą wcześniej przechodzić na emeryturę. „To rozwiązałoby wiele problemów”

- Prowadzenie gospodarstwa to ciężka praca - podkreśla Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenia przepisów, które umożliwią rolnikom wcześniejsze przejście na emeryturę.

Izby rolnicze postulują zmiany przepisów. Wasza propozycja zakłada, że gospodarze mogliby przechodzić na emeryturę po opłaceniu 100 składek emerytalno-rentowych, niezależnie od osiągniętego wieku. Natomiast rolnicy, którzy nie podlegali ubezpieczeniu przez pełne 25 lat mieliby otrzymywać emerytury w wysokości odpowiedniej do opłaconych przez nich składek. Skąd takie postulaty? Większość społeczeństwa, czyli osoby zatrudnione u kogoś w firmie lub prowadzące własną działalność gospodarczą mają zapewniony pięciodniowy tydzień i ośmiogodzinny dzień pracy. Rolnik ma nieograniczony czas pracy. Jeżeli trzeba to wyjeżdża na pole i na przykład dokonuje oprysków w nocy. Nie ma soboty, niedzieli. Jeżeli ma własną hodowlę to nie ma komu go zastąpić. Pracownik biurowy odejdzie od biurka i pójdzie do domu. Hodowca nie ma takiej możliwości, bo musi doglądać zwierząt. Czasem gospodarzowi pomaga rodzina. Natomiast kiedy rolnik przejdzie na zwolnienie lekarskie to raz: otrzymuje 10 zł dniówki, dwa: podczas zwolnienia płaci składkę do KRUS. Po przeliczeniu to wychodzi 5 zł dziennie. To kwoty uwłaczające ludzkiej godności. A przypomnę, rolnik pracuje od świtu do nocy, w siedmiodniowym tygodniu pracy.

Obecnie emerytura rolnicza przysługuje osobie, która ukończyła 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (mężczyźni) oraz opłacała składki przez co najmniej 25 lat. Jeśli taka osoba opłacała składki przez 30 lat i zdecyduje się zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej to wiek emerytalny osiągnie w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Jak to miałoby wyglądać po wprowadzeniu zmian proponowanych przez izby? Jest kilka propozycji. Wcześniejsza emerytura jest jedną z nich. Drugą propozycją jest umożliwienie rolnikom przejścia na emeryturę po opłaceniu 100 składek. Do tego okresu wliczana byłaby sumienna praca w gospodarstwie rodziców, nauka w szkole rolniczej, a następnie w swoim gospodarstwie. To byłaby zasadna premia dla rolnika, bo rolnictwo to ciężka praca. Bardzo urazowa. Od rolnika wymaga się specjalistycznej wiedzy, pracy na niebezpiecznym sprzęcie, przy środkach ochrony roślin, nawozach. Są plantacje, uprawy, gdzie niejednokrotnie stosuje się toksyczne substancje. Hodowla zwierząt, nawet przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, bywa niebezpieczna. Zdarzają się wypadki. Nic złego by się nie stało, gdyby grupa rolników, którzy pracują non stop, mają ten okres udokumentowany, mogli skorzystać z takiej rekompensaty. To byłaby też forma docenienia jego ciężkiej pracy.

Społeczeństwo starzeje się. Na wsi ten proces postępuje nawet szybciej. Czy skrócenie czasu przechodzenia na emeryturę pomogłoby „odmłodzić” wieś? Tak. Dziś rolnicy bardzo późno przechodzą na emeryturę. Gospodarując na swojej ziemi muszą niejednokrotnie pracować do wieku emerytalnego. Do tego czasu syn lub córka ma czas się usamodzielnić, znaleźć zawód, wyjechać za pracą i ułożyć sobie życie. Wówczas trudno jest ściągnąć takiego młodego rolnika, żeby kontynuował pracę w gospodarstwie. Jeżeli utraci więzi z wsią to ciężej będzie mu wrócić. Gdyby rolnik wcześniej przeszedł na emeryturę to by wcześniej oddał gospodarstwo. A praca na roli jest coraz bardziej wymagająca. Trzeba mieć ogromną wiedzę, szkolić się, znać się na sprzęcie. Proponowane zmiany rozwiązały by wiele problemów. Wielu młodych rolników przejmowałoby gospodarstwo i zarządzało nim sprawniej niż osoba, która zbliża się do wieku emerytalnego, nie ma następcy, nie widzi perspektyw i pracuje tylko na przetrwanie. Chcemy, żeby rolnicy mieli możliwość przekazania gospodarstw w momencie, kiedy jest ono w rozkwicie, a nie u schyłku.

