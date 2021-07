Lubelskie: Sprawiedliwość dla Kulka i psa z Ryk. Coraz wyższe wyroki dla oprawców zwierząt

W 2018 roku w listopadzie Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa dostała zgłoszenie, że na jednej z posesji na puławskim osiedlu jest pies przywiązany grubym łańcuchem do budy. Nie ma wody, a je tylko to, co mu podrzucą sąsiedzi. - Całość to była lekko mówiąc - jedna wielka masakra, a w tym wszystkim on - pies o imieniu Kulek - informowała fundacja.

- Zwierzę przebywające w tak haniebnych warunkach, wymęczone, przemoczone, całkowicie pogodzone z dotychczasowym marnym losem, nabawiło się choroby skórnej... Braki sierści na grzbiecie, brzuchu, łapach. Żałosny widok - dodają.

Pies oczywiście został odebrany właścicielce. Dla Kulka również znaleziono nowy dom. Jednak fundacja nie miała zamiaru odpuścić i złożyła zawiadomienie odpowiednim służbom.