Lubelskie: Spustoszyły inne miasta i idą do nas. IMGW ostrzega przed silnymi burzami

We wtorek na zachodzie województwa pojawiły się błyskawice, ale w większości regionu było raczej spokojnie. - Nie mieliśmy we wtorek praktycznie żadnego zgłoszenia - mówił dyżurny wojewódzkiej straży pożarnej. W innych miastach sytuacja była dużo gorsza. Przykładowo, w Poznaniu strażacy mieli 1,6 tys. zgłoszeń. A jak będzie w środę?

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad - ostrzeżenie jest wydane dla całego województwa lubelskiego.