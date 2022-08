Lubelskie środowisko medialne razem przy jednym stole. Tak było w Centrum Spotkania Kultur

Spotkanie było inicjatywą dyrektor CSK – Katarzyny Sienkiewicz, która zresztą w holu głównym powitała przybyłych gości. Pierwszym punktem było zwiedzanie CSK i poznawanie tej instytucji „od kuchni". Przemierzyliśmy ją od dołu do góry i z powrotem: byliśmy na podniebnych tarasach, zajrzeliśmy za kulisy sceny Sali Operowej (wchodząc oczywiście także na samą scenę), czy do garderoby, w której do koncertu przygotowywał się m.in. Seal.

Drugim punktem był przedpremierowy pokaz filmu „Greckie wakacje” w Kinie CSK. Przyjemna komedia (trochę) romantyczna, dobra do zobaczenia we dwoje, aczkolwiek gdybym był Grekiem, to bym się na twórców filmu obraził. Dlaczego? Zapraszam do obejrzenia!

Trzecim i ostatnim (ale dla wielu najprzyjemniejszym) punktem czwartkowego spotkania była kolacja w restauracji „Za kulisami”. W nieformalnej atmosferze, przy obłędnie dobrym jedzeniu, można było omówić „to i owo” z kolegami/koleżankami z branży. Za krem z pieczonych ziemniaków i sernik z białą czekoladą szefowi kuchni należą się owacje na stojąco!