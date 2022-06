Lubelskie szczypiornistki udały się na urlopy, a klub szykuje wzmocnienia na kolejny sezon

– W piątek zakończyłyśmy oficjalnie sezon, trenując m.in. z naszymi grupami młodzieżowymi. Była to świetna inicjatywa ze strony klubu, gdyż to naprawdę super atrakcja dla tych dziewczynek – mówi Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor Perły. – Teraz drużyna ma zasłużony urlop do 20 czerwca, a od tego czasu wszystkie dziewczyny dostaną indywidualne plany do realizacji. Przygotowania całego zespołu do sezonu 2022/23 rozpoczniemy najprawdopodobniej 13 lipca – dodaje.

W lubelskim klubie po ostatnim meczu pożegnano cztery zawodniczki: Brazylijkę Jaqueline Anastacio, Chorwatkę Marinę Razum, Słowenkę Aneję Beganović oraz Martę Gęgę, która przez dziewięć lat reprezentowała biało-zielone barwy. Początkowo mówiło się także o odejściu Andrijany Tatar, jednak czarnogórska kołowa zdecydowała się przedłużyć kontrakt jeszcze o rok.

– Ja osobiście bardzo cieszę się, że Andrijana zostaje z nami na kolejny sezon. Myślę, że z Asią Szarawagą i drugą zawodniczką, która nas wzmocni na tej pozycji będą tworzyły naprawdę zgrane trio – zaznacza Monika Marzec.