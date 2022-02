Lubelskie. Szukasz ciągnika rolniczego do 10 tys. zł? Zobacz najtańsze traktory na rynku wtórnym [OFERTY z OLX] KS

Każdy rolnik wie, że bez odpowiedniego sprzętu nie da się prowadzić gospodarstwa rolnego. A jedną z kluczowych maszyn rolniczych jest ciągnik. Choć nie każdego stać na to, by pozwolić sobie na zakup nowej maszyny, to na rynku wtórnym można znaleźć traktory, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Ile za taki ciągnik należy zapłacić na Lubelszczyźnie? Sprawdziliśmy!