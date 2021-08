Lubelskie: Te lokale tętniły kiedyś życiem. Teraz czekają na nowych właścicieli KS

Pandemia odcisnęła piętno przede wszystkim na przedsiębiorcach z branży gastronomicznej. Liczne obostrzenia zmusiły przedsiębiorców do zamykania własnych biznesów, z których czerpali pieniądze by przeżyć. Nie inaczej było z pracownikami – oni również musieli przełknąć tę gorzką pigułkę i znaleźć sobie nowe zajęcie. Rynek nieruchomości pokazuje to najlepiej. W Lublinie są dziesiątki lokali handlowo-usługowych, w których pustki są pozostałością po pandemicznej przeszłości. Przejrzeliśmy ogłoszenia opublikowane na stronie internetowej www.otodom.pl. Znajdują się tam lokale będące ongiś luksusowymi restauracjami jak również małymi sklepikami. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.