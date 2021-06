Lubelskie: Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Będzie krótsza i mniejsza niż w poprzednich latach Piotr Nowak

Sztafeta modlitewna ponownie wyruszy do Czarnej Madonny. Z powodu pandemii pątnicy będą musieli dostosować się do ograniczeń. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie.