Lubelskie. Trwają zapisy na „Run-Wieprz-River” – lubartowski bieg terenowy z przeszkodami

- To będzie sprawdzian wytrzymałości biegowej, szybkości, zwinności oraz siły. Będzie to też swego rodzaju walka ze słabościami psychicznymi. Często to właśnie silna psychika pozwala ukończyć rywalizację. A przekroczenie linii mety, to ogromna satysfakcja - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Impreza przeznaczona jest dla szerokiego spektrum uczestników i zaplanowano ją na sobotę 27 sierpnia. Główny bieg odbywać się będzie na dystansie 7 kilometrów, jednak organizatorzy zadbali, by każdy mógł wziąć udział w wyzwaniu, także Ci najmłodsi - w kategoriach:

OPEN: od 16 lat/ 7 kilometrów

SUPER SZKRABY: 4-7 lat/ 500 metrów

NIEZŁA EKIPA: 8-11 lat/ 1 kilometr

TEENMAGEDON: 12-15 lat/ 2,5 kilometra

Na głównej trasie przygotowanych będzie około 30 przeszkód, w skład których wejdą przeszkody naturalne oraz profesjonalne.