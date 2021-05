Lubelskie: Tysiące litrów spirytusu i wódek nie trafi na rynek. CBŚP i KAS zlikwidowało nielegalną rozlewnię alkoholu

Lubelskie: Hodowla psów była tylko przykrywką do wytwarzania narkotyków

Miała być hodowla psów, a okazało się, że to laboratorium do wytwarzania narkotyków. Kryminalni z lubelskiej komendy wojewódzkiej na miejscu ujawnili ponad 25 kilogramów gotowego mefedronu, 400 litrów cieczy przygotowanej do krystalizacji oraz kilkaset litrów innych substancji chemicznych, które służyły do produkcji narkotyków.