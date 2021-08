Lubelskie: W co wyposażyć pierwszoklasistę? Czas się wybrać na zakupy

Szkolne plecaki na pewno nie powinny być zbyt ciężkie. Według Światowej Organizacji Zdrowia maksymalna waga tornistra wraz z wyposażeniem nie powinna przekraczać 15% masy dziecka. WHO podkreśla również, że dużo lepiej na plecach naszych pociech sprawdzi się ciężar rozłożony równomiernie. Lepszym wyborem będzie więc plecak lub tornister niż torba. Zajrzyjmy więc do środka i zastanówmy się, co powinno się tam znaleźć?

Po drugie: zeszyty

Pewne rzeczy się nie zmieniają. Jedną z nich jest właśnie rodzaj zeszytów. Pierwszakom będą potrzebne przynajmniej dwa – jeden w trzy linie, a drugi w kratkę. Podstawówki najczęściej rekomendują zakup jak najcieńszych, czyli 16-kartkowych. To na ich stronach uczniowie pierwszych klas zadebiutują pisaniem tematu lekcji i odrabianiem prac domowych. Okładki zeszytów warto zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Można to zrobić plastikowymi obwolutami ze sklepu, ale nie jest to jedyna możliwość. Ekologicznym i oryginalnym rozwiązaniem będzie przyklejenie do okładek własnych zabezpieczeń, np. z papieru prezentowego, gazet, plakatów lub innych surowców, na których ponowne wykorzystanie nie mamy pomysłu. Ten pomysł pozwoli nam nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także twórczo wykorzystać dziecięcą energię i w kreatywny sposób spędzić czas. Warto pamiętać, że szkolna wyprawka uczniów powinna być podpisana.