Lubelskie: W środę grad i pożar. IMGW ostrzega, że w czwartek też będą groźne burze

- Można spodziewać się tworzenia wielokomórkowych układów konwekcyjnych oraz superkomórek. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu 30-40 mm, lokalnie we wschodniej połowie kraju do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h na zachodzie Polski, na wschodzie do 110 km/h. Miejscami we wschodniej połowie kraju grad osiągający 5-6 cm - czytamy na fanpage'u Burza-Alert-IMGW.