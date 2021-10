Lubelskie: Weekend sportowych emocji. Sprawdź kto, kiedy gra know

Od piątku do niedzieli kibice z lubelskiego będą emocjonować sportowymi wydarzeniami z udziałem ulubionych drużyn. Sprawdź, jakie mecze czekają nas od 29 do 31 października. Wejdź do galerii i przechodząc do kolejnych zdjęć zobacz kto, kiedy gra.