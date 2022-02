Lubelskie. WOT podwyższa stan gotowości w rejonach przygranicznych. Terytorialsi mają być gotowi w mniej niż 6 godzin

Dla wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Członkowie brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierzy pozostałych brygad będzie obowiązywać limit czasu stawiennictwa do 12 godzin.

– Wszyscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są zobowiązani do sprawdzenia wyposażenia, powiadomienia pracodawców oraz zapewnienia sobie możliwości stawiennictwa w zmienionym reżimie czasowym – informuje płk. Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

WOT

Sygnał o natychmiastowym stawiennictwie otrzymali już żołnierze Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT.

Pracodawcy proszeni są o wyrozumiałość i umożliwienie pracownikom będącym jednocześnie terytorialsami stawiennictwa po otrzymaniu stosownego sygnału.