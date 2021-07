Lubelskie: "Wszystko jest ciekawsze od wesela". Goście coraz częściej odmawiają młodej parze

Wesele wiążę się z wieloma wydatkami, ale nie tylko po stronie przyszłych małżonków. Dla gości to również kosztowna impreza. - Trzeba liczyć około tysiąca złotych, a idę tylko z partnerem. Wszystko kosztuje - sukienka, buty, makijaż, fryzjer... No i oczywiście trzeba włożyć coś do koperty - mówi Ania, która została zaproszona na przyjęcie weselne w połowie sierpnia.

- Teraz ''talerzyki" bardzo podrożały. Nie wypada nie zwrócić kosztów za miejsce na sali. Plus oczywiście trzeba coś dorzucić... To ogromne koszty, które wolałabym przeznaczyć na coś innego - wyznaje nasza rozmówczyni.

Za miejsce na weselnej sali w Lublinie trzeba zapłacić więcej niż 160 zł za jedną osobę. Zatem, gdy idziesz z partnerem najmniej do koperty należy włożyć... 400 zł. - Wszystko jest ciekawsze od wesela! To na ogół sztywne imprezy, gdzie panna młoda chodzi z miną kogoś szalonego - mówi Gosia. - Często nawet widzę, że sami młodzi mają dość swojej imprezy, więc mnie też nie sprawia to przyjemności - dodaje.