Lubelskie. Wystawiali fałszywe paszporty covidowe. 11 osób zostało zatrzymanych przez CBŚP

Lubelscy policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w ciągu kilku ostatnich miesięcy rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie mieli wystawiać tzw. paszporty covidowe za opłatą. Według ustaleń, członkowie gangu docierali do osób, które nie chciały się zaszczepić przeciw Covid-19, ale chciały posiadać zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie.

Kolejnym etapem było wprowadzenie danych „klienta” do systemu, wystawiając przy tym stosowne zaświadczenie. W ten sposób zdobywano tzw. paszporty covidowe upoważniające np. do wjazdu do państw objętych ograniczeniami. Zainteresowany za taką usługę płacił członkom gangu od 1 do 1,5 tysiąca złotych.

– Oczywiście samo zaświadczenie absolutnie nie chroniło przed chorobą, o czym przekonali się niektórzy z ich posiadaczy, ciężko „przechodząc” Covid – czytamy w komunikacje CBŚP.

Pierwsze uderzenie przeprowadzono na początku października na terenie województwa lubelskiego i śląskiego. Wówczas mundurowi zatrzymali 6 osób (2 kobiety i 4 mężczyzn). Przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz miejsce pracy jednej z zatrzymanych kobiet, zabezpieczając przy tym dokumentację medyczną do analizy. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o zorganizowanie przestępczego procederu, osoba podejrzana o wprowadzanie danych do systemu, wyszukująca klientów oraz sami klienci.