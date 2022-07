Lubelskie. Zachwycający Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Zobacz zdjęcia Instagramerów

NOWE Zakup węgla? Rząd ci do niego dopłaci. Sprawdź, jak uzyskać dopłaty do węgla. Jest też dofinansowanie na wymianę pieca

Węgiel kosztuje dziś krocie, co jest zmartwieniem dla wielu gospodarstw domowych stosujących ten opał. Co gorsza, na składach często go brakuje. Warto jednak...