Lubelskie. Zaczęły się zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Sprawdzamy, jak przebiegają w naszym województwie

Zmiany weszły w życie z początkiem lipca. Jak zapowiedział minister zdrowia, są wstępem do reorganizacji, która czeka nas jesienią. Póki co najbardziej istotne są dwie. Pierwsza nie jest nowością dla lekarzy rodzinnych i części czterdziestolatków – chodzi o program „Profilaktyka 40 plus”. Jego oferta poszerzyła się o dziewięć dodatkowych badań, które do tej pory mógł zlecać tylko lekarz specjalista. Wśród nich są m.in. szybki test wykrywający antygen paciorkowca czy badania na przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C.

– Nowe badania wymagają od nas zakontraktowania z laboratoriami i zakupienia sprzętu, żeby je wykonywać. Niektóre przychodnie robiły je komercyjnie, więc u nich sprzęt jest i zaczną wcześniej. Pozostali muszą go dopiero kupić, a że wycena jest nie za dobra, musimy mocno negocjować. Do tego trzeba czasu. Powszechnie zacznie to działać bliżej sierpnia i taki termin sugerowaliśmy – przyznaje Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców i wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.