Lubelskie. Zgrupowanie poligonowe żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT. Zobacz zdjęcia

W Lublinie żołnierze w dzielnicy Czechów ćwiczyli obserwację, rozpoznanie obszaru, kontakt z łącznikiem, odnalezienie skrytek.

- To wszystko po to, by sprawnie zaplanować i przeprowadzić zasadzkę. Podczas zajęć przetestowano przydatność operacyjną dla pododdziałów WOT aplikacji ATAK-CIV, która służy do planowania i nadzorowania misji oraz pozyskiwania danych geoprzestrzennych, w tym dostępu do interaktywnych map obszaru zadaniowego - dodaje Gaborek.