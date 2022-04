Lubelskie. Znamy najlepszych handlowców i florystów w woj. lubelskim. Zobacz zdjęcia z gali Mistrzowie Handlu 2022

W ramach wydarzenia Czytelnicy „Kuriera Lubelskiego" oddawali swoje głosy na najlepsze sklepy, salony, butiki, kwiaciarnie oraz sprzedawców i florystów. Wszystko po to, by docenić najlepszych handlowców w poszczególnych powiatach oraz w całym województwie.

W tym roku po raz pierwszy przyznano także nagrody dla najsympatyczniejszych sprzedawców i florystów oraz dla najlepszych sklepów.

Zdaniem Czytelników „Kuriera Lubelskiego" tytuł florystki roku zdobyła Małgorzata Grabczak z Pracowni Florystycznej KATE Flowerbox.

- Laureaci to ludzie, którzy biorą sprawy w swoje ręce. Ich przedsiębiorczość sprawia, że są dźwignią polskiej gospodarki, a ich lokalna aktywność inspiruje do działania. Za to jako redakcja „Kuriera Lubelskiego” chcemy podziękować wszystkim nominowanym w plebiscycie – mówił podczas wtorkowej gali Tomasz Nieśpiał, zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Lubelskiego”.