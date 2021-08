Lubelskie: Znów będzie padać. Czy we wrześniu będzie jeszcze ciepło?

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadu od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 mm, zwłaszcza na północy regionu. Miejscami możliwe są również burze - ostrzega IMGW na swojej stronie.

Na początku tygodnia Polska będzie w zasięgu powoli wypełniającego się niżu z ośrodkami nad Ukrainą i Litwą; z tym niżem związane będą także fronty atmosferyczne. Przyniesie to nam pochmurną aurę, z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Opady na południu i wschodzie kraju okresami będą miały umiarkowane natężenie. Od połowy tygodnia pojawi się więcej słońca, a opady stopniowo będą zanikać. Pod koniec okresu prognostycznego Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Skandynawii i to przyniesie już w całym kraju pogodę słoneczną, z temperaturą powietrza sięgającą 24°C.

Wtorek zapowiada się jako pochmurny i deszczowy. Nadal chłodno, bo temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 13°C do 19°C. W burzach porywy wiatru do 60 km/h. W środę opady deszczu będą występowały głównie we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie pojawią się już większe przejaśnienia.

W czwartek i piątek nieco cieplej i temperatura maksymalna w Polsce od 15°C do 22°C.