Lubelskie: Znowu „Pan Tadeusz” dał w kość uczniom. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy

Pierwszy dzień wielkiego testowania tegoroczni ósmoklasiści ze szkół podstawowych mają już za sobą. Choć, jak co roku nie obyło się bez zgłoszeń alarmów bombowych, to i tym razem wszystkie z nich okazały się fałszywe. Lubelskie szkoły są na to już dobrze przygotowane, a dyrektorzy oceniają, że egzaminacyjny maraton rozpoczął się po raz kolejny bez zakłóceń.

- Spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Wszyscy uczniowie przyszli na egzamin, nikt nie rozchorował się na covid-19 i prace do POP-u zostały oddane bez żadnych zakłóceń. Nie było też żadnej bomby czy innych nieprzewidzianych akcji. Choć prawdopodobieństwo, że te alarmy są prawdziwe, jest naprawdę niewielkie, to potrafią zaprzątnąć umysł. Na drzwiach i oknach były plomby, w szkole mamy również system alarmowy, więc gdyby coś się działo to czujki na pewno by zadziałały – przyznaje Marek Krukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie.