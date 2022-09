Lubelszczyzna. Apacze będą czuwać na wschodniej flance

O wysłaniu zapytania ofertowego do rządu USA minister Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych: w czwartek (8 września). Kolejny wpis pojawił się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Także był ważny. Bo doprecyzowano wówczas gdzie nowe śmigłowce będą służyć.

Dobra wiadomość

„W pierwszej kolejności trafią do Żelaznej Dywizji. Dlatego, że 18 Dywizja będzie wyposażona w czołgi Abrams. Te śmigłowce świetnie z nimi współpracują” – czytamy w tym wpisie. Tuż obok, w nawiasie pojawił się dopisek, który również daje do myślenia: „AH-64 Apache i M1 Abrams – para nie do pokonania” – czytamy w nim.

Od pewnego czasu wiele mówi się o potrzebie zakupu nowoczesnej broni dla żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej „Żelaznej”. Chodzi m.in. o 250 czołgów Abrams M1 A2 w najnowszej wersji SEPv3. Od słów udało się przejść do czynów. Kontrakt na ich zakup został niedawno podpisany. Opiewa on na kwotę ok. 4,74 mld dolarów. Z ponad dwóch setek Abramsów zostaną sformowane cztery bataliony czołgów: trzy wejdą w skład 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, a jeden – 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej (obie jednostki wchodzą w skład „Żelaznej Dywizji”).