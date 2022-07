Lubelszczyzna bez tajemnic. „To przełomowa inicjatywa”

Jakie znaczenie dla naszego regionu ma powstanie tego centrum? Prof. Dariusz Słapek nie ma co do tego wątpliwości.

– Myślę, że przełomowe – twierdzi dyrektor Instytutu Historii na UMCS i koordynator Centrum. – W obecnych czasach historię może uprawiać każdy. Zainteresowanie nią bardzo mocno się rozlało i nie jest realizowane tylko w uniwersytetach. Przyszedł moment, żeby dokonywać w tym względzie pewnego porządku nie na zasadzie kontroli czy zastępowania kogokolwiek, ale pokazania, jak pewne rzeczy można robić lepiej.

Działania Centrum mają mieć szeroki zakres. Potrzebę konsultacji może zgłaszać każdy miłośnik historii – nie tylko związanej z Lublinem, ale również dotyczącej małych ojczyzn.

– Jeśli ktoś zapyta nas, jaki jest potencjał w historii regionu, który można by wykorzystać z punktu widzenia turystyki historycznej, podpowiemy, jak przygotować przewodnik z tym związany. Jak ktoś zechce zbadać historię swojej rodziny, podpowiemy, jak czytać księgi metrykalne. Jak ktoś będzie chciał się zajmować historią sportu, podpowiemy, jak opowiedzieć historię lokalnego klubu. Korzyść jest obopólna z tego względu, że nie wszystko, co wiadomo w zakresie historii lokalnej, zostało zapisane w źródłach i nie do wszystkiego są w stanie dotrzeć sami historycy pracujący w archiwach – dodaje prof. Słapek.